Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если бы региону из федерального бюджета выделялось больше средств, то развитие республики было бы более ощутимым. Он уверен, что, по мнению людей, Чечня «расцветает» из-за того, что «Россия дает Кадырову большие деньги».
Коммерсантъ06:07
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Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили, мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали.
— Рамзан Кадыров, российский политикMR7.ru 05:05
с чего всё началось
В четверг в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-24" глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета.Вести.Ru04:50
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