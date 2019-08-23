В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня». «Гордость мусульман» — это действительно шедевр исламской архитектуры, которая воплотила в себе стили персидский, азиатский и византийский.

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»

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