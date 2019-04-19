Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru вчера в 15:17

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

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