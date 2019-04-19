Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru вчера в 15:17

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.
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Кадыров прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко

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Кадыров после слов Порошенко на дебатах заявил о его клятве любить Россию

РБКвчера в 16:10
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В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
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Snapdragon 735 станет первой платформой производства компании Qualcomm со встроенным модемом 5G.
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Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
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Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
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Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные

Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
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Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
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Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границы России

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В первом сегменте квалификации Маркелов разбил свой болид. Поул завоевал японский пилот TCS Nakajima Racig Тадасуке Макино.
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Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

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Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
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ЦСКА вручили медали с лентами прошлогоднего сезона

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Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске

Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
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Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ

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В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
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Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии

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Шоу-бизнес

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Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
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Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
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Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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