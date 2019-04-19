Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru вчера в 15:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.
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Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Авто
Новый Mercedes GLS, лучшие интерьеры и другие новости недели
На автосалоне в Нью-Йорке представлено новое поколение большого кроссовера Mercedes-Benz GLS.
Обновлено в 03:00
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Snapdragon 735 станет первой платформой Qualcomm со встроенным модемом 5G
Snapdragon 735 станет первой платформой производства компании Qualcomm со встроенным модемом 5G.
Обновлено в 02:45
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Общество
В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные
Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Автоспорт
Макино выиграл квалификацию в «Суперформуле», Маркелов разбил болид
В первом сегменте квалификации Маркелов разбил свой болид. Поул завоевал японский пилот TCS Nakajima Racig Тадасуке Макино.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
ЦСКА вручили медали с лентами прошлогоднего сезона
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Обновлено в 06:21
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
У будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27