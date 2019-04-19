Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru вчера в 15:17

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.
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Кадыров назвал себя «детским страхом» Порошенко

РИА Новостивчера в 15:46

Кадыров после слов Порошенко на дебатах заявил о его клятве любить Россию

РБКвчера в 16:10

Кадыров посоветовал Порошенко вспомнить о клятвах любви к России

ТАССвчера в 16:07

Кадыров прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко

Телеканал 360°вчера в 17:22

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Газета.Ruвчера в 15:17

Кадыров рассказал, как при их встрече испуганный Порошенко клялся в верности России

Rusvesna.suвчера в 16:55

Кадыров напомнил Порошенко после дебатов, что бывает за оскорбление личности

Народные новостивчера в 15:22
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

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Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25

Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о причинах отказа выйти замуж

Отечественная певица Ольга Серябкина откровенно рассказала о своей личной жизни, а также о предложении о замужестве.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Супруга Быкова рассказала о состоянии писателя

Состояние писателя Дмитрия Быкова остается без изменений. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Лукьянова.
Обновлено вчера в 04:06
Хоккей

Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ

Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Авто

ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

У Венсана Касселя родилась Амазонка

Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Транспорт

ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Игры

Нотр-Дам заново построили в игре No Man’s Sky

Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Обновлено вчера в 09:14
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Авто

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Китайская компания IAT представила на автосалоне в Нью-Йорке свой роскошный бронированный автомобиль, получивший название Karlmann King и цену в 2 млн долларов.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»

Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
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Антихрист приди: В Сирии найдено послание к дьяволу через Google Earth

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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

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Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
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ЖКХ

«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам

Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
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Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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