Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru вчера в 15:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.
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Кадыров рассказал, как при их встрече испуганный Порошенко клялся в верности России
Rusvesna.suвчера в 16:55
Кадыров напомнил Порошенко после дебатов, что бывает за оскорбление личности
Народные новостивчера в 15:22
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Обновлено в 02:32
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье увеличилось до 25
Число пострадавших от пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае возросло до 25 человек, сообщили ТАСС в субботу в региональном главке МЧС.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о причинах отказа выйти замуж
Отечественная певица Ольга Серябкина откровенно рассказала о своей личной жизни, а также о предложении о замужестве.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Супруга Быкова рассказала о состоянии писателя
Состояние писателя Дмитрия Быкова остается без изменений. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Лукьянова.
Обновлено вчера в 04:06
Хоккей
Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ
Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Игры
Нотр-Дам заново построили в игре No Man’s Sky
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer
Обновлено вчера в 09:14
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье
Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника
Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Авто
Компания IAT представила роскошный бронированный внедорожник Karlmann King
Китайская компания IAT представила на автосалоне в Нью-Йорке свой роскошный бронированный автомобиль, получивший название Karlmann King и цену в 2 млн долларов.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»
Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Космос
Антихрист приди: В Сирии найдено послание к дьяволу через Google Earth
Обновлено вчера в 10:45
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
ЖКХ
«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам
Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
Обновлено в 01:00