Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru 15:17

Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

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Происшествия Полиция задержала главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей. Дело, в рамках которого задержан Алексей Хотин, возбуждено по статье «растрата».

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