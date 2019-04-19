Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru 15:17

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.
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Рамзан Кадыров
Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 15:17

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Рамзан Кадыров
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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