Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru 15:17
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.
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Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 15:17
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Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
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Роструд напоминает, что в мае россиян ожидают рекордно длинные выходные – с 1 по 5 мая и с 9 по 12.
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Обновлено в 17:02
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Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».
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Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Технологии
В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета
Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Транспорт
Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»
Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
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Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Авто
Таинственная Toyota La Coupe: новые подробности
Новое загадочное спорткупе Toyota обрастает дополнительными подробностями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
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Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Общество
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения Свой первый экологический форум "Единая Россия" решила провести именно в Челябинске во многом для того, чтобы поддержать врио главы региона Алексея Текслера, которому в сентябре предстоят губернаторские выборы.
Обновлено в 18:09
Общество
В чем недостаток муниципальных школ, и можно ли найти им замену в Нижнем
NewsNN выяснил, есть ли в Нижнем Новгороде альтернатива обычным школам, и в чем плюсы и минусы таких учреждений.
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"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
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Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
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