Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с ПорошенкоГазета.Ru 15:17

Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Свое мнение он написал в телеграм-канале.

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.

Общество Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

Авто ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.

Шоу-бизнес Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.

Армия и оружие Помпео обсудил с главой МИД Британии ситуацию в Ливии Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Джереми Хантом ситуацию в Ливии и Йемене.

Политика Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.

Политика Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.

Происшествия Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Наука Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.

Авто УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер» Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».

Энергетика «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.

Общество В чем недостаток муниципальных школ, и можно ли найти им замену в Нижнем NewsNN выяснил, есть ли в Нижнем Новгороде альтернатива обычным школам, и в чем плюсы и минусы таких учреждений.

Хоккей ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Футбол Погба и де Хеа требуют от «Манчестер Юнайтед» повышения зарплаты Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Давид де Хеа требуют от клуба значительного повышения зарплат.

Шоу-бизнес Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Общество В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.

Футбол Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Авто Известна дата выхода нового Land Rover Defender Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.