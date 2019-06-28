Политика

Кадыров подхватил слова Путина про предателейLenta.ru 08:41

Конкретные фамилии Кадыров не упомянул. В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением. Так он ответил на вопрос о неком посыле отравления в Солсбери для желающих предать российской государство.
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Кадыров подхватил слова Путина про предателей

Lenta.ru08:41

Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

РИА Новости07:56

Р. Кадыров: Россия была, есть и будет великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю

ИА Грозный-Информ05:24

Самое мерзкое преступление. Кадыров призвал наказывать «пятую колонну» за предательство

SM News06:07

Кадыров рассказал, кто является «пятой колонной» в России

Obzor.io05:50

Кадыров ответил на слова Путина о наказании для предателей

РБК07:04

Наказуемо в самой жёсткой и суровой форме: Кадыров призвал нещадно карать предателей

Царьград05:19
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Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Спорт

Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.
Обновлено в 08:31
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Технологии

Electronic Arts закрыла свой российский офис

Российский офис Electronic Arts прекратил свою работу.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Футбол

Защитник «Уфы» Неделчару перешел в «Рому»

Обновлено в 08:09
Происшествия

Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым

В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Петербурге мужчина с мачете напал на охранника

Мужчина ударил мачете по машине, а после набросился и на владельца. В результате этого, охранник получил ранения и травмы.
Обновлено вчера в 18:33
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Гаджеты

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании.
Обновлено в 07:57
Кино

Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 08:20
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Гаджеты

ИИ-алгоритм автопортретов в Xiaomi CC9 Meitu, анонс 2 июля и подробности о серии CC9

Xiaomi опубликовала постер, подтвердив, что 2 июля состоится презентация первых смартфонов под маркой CC — сокращение от Colorful и Creative, которые рассчитаны на молодёжь и стали результатом начавшегося в ноябре прошлого года стратегического партнёрства с компанией Meitu, специализирующейся на телефонах с качественной камерой для автопортретов.
Обновлено в 06:08
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Армия и оружие

ОБСЕ подтвердила разведение сил у Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской, которое началось 26 июня.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Бузова вслед за Самбурской облачилась в купальник и туфли на шпильке

В соцсети телеведущая опубликовала ролик, на котором запечатлена в черном купальнике.
Обновлено в 07:43
Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

Обновлено в 07:31
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.
Обновлено в 07:04
Футбол

БК «Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

Как сообщается, решение о включении «Зенита» в состав участников Евролиги было утверждено на заседании исполнительного совета акционеров турнира.
Обновлено вчера в 14:48
Финансы

Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет

70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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