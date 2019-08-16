Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отцаLenta.ru 04:41
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».
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Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Экономика
Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13,6 миллионов рублей
Серовская территориальная избирательная комиссия опубликовала итоги проверки деклараций о доходах и имуществе кандидатов, участвующих в довыборах депутата Госдумы РФ.
Обновлено в 08:33
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Здоровье
Названа самая канцерогенная бытовая вещь
Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.
Обновлено вчера в 14:32
Космос
Илон Маск атакует Марс
Илон Маск не устаёт удивлять пользователей интернета.
Обновлено в 09:20
Общество
В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор
16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Челси» хочет получить от «Ромы» за Дзаппакосту 25 миллионов евро
Как сообщает Goal.com, лондонский клуб рассчитывает получить от Ромы за переход 27-летнего итальянца порядка 25 миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Вытяжка загорелась в кафе в центре Москвы
Обновлено в 08:04
Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Обновлено в 11:26
Экономика
В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны
Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Игры
В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
Обновлено вчера в 09:33
Общество
«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети
Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»
Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски
Обновлено в 12:00
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Интернет
Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации
Официальный представитель Facebook-владельца Instagram Стефани Отуэй заявила, что пользователям соцсети предложат новую функцию по маркировке недостоверных публикаций.
Обновлено в 01:26
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории
Как пишет The New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, средняя температура по планете в июле этого года составила 16,7°C. Это рекордно высокий показатель.
Обновлено в 05:33