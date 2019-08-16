Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

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