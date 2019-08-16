Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отцаLenta.ru 04:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

Газета.Ru08:50

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

URA.Ru05:10

Кадыров рассказал, почему его отец дал согласие на присоединение Чечни к РФ

REGNUM02:20

«Я сказал падишаху». Кадыров рассказал, о чём говорил с Путиным после смерти отца

Фонтанка.Ру06:12

Кадыров раскрыл подробности разговора с Путиным после смерти отца

Московский Комсомолец05:25

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Lenta.ru04:41

Тумсо вызвал главу Чечни на диспут о Кадырове-старшем

Кавказский узел08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия

На Курском направлении произошел сбой в движении электричек

«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Экономика

Шипулин утаил от избиркома ценные бумаги на 13,6 миллионов рублей

Серовская территориальная избирательная комиссия опубликовала итоги проверки деклараций о доходах и имуществе кандидатов, участвующих в довыборах депутата Госдумы РФ.
Обновлено в 08:33
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Крыму во время драки убили начальника МЧС

В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Здоровье

Названа самая канцерогенная бытовая вещь

Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.
Обновлено вчера в 14:32
Космос

Илон Маск атакует Марс

Илон Маск не устаёт удивлять пользователей интернета.
Обновлено в 09:20
Общество

В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор

16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Футбол

«Челси» хочет получить от «Ромы» за Дзаппакосту 25 миллионов евро

Как сообщает Goal.com, лондонский клуб рассчитывает получить от Ромы за переход 27-летнего итальянца порядка 25 миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Политика

НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа начало досудебное расследование в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Вытяжка загорелась в кафе в центре Москвы

Обновлено в 08:04
Футбол

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321

Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300

Обновлено в 10:49
Экономика

В развитии Зауралья Минфин делает упор на особые экономические зоны

Программу по ускоренному социально-экономическому развитию Курганской области Минфин внесёт в правительство России в начале сентября.
Обновлено в 07:24
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Игры

В Need for Speed Heat не будет лутбоксов

Обновлено вчера в 09:33
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Обновлено в 04:27
Общество

«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети

Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Спартак» попросил перенести время начала матча с «Крыльями Советов»

Московский «Спартак» попросил перенести время начала матча седьмого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов».
Обновлено в 04:27
Общество

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

Обновлено в 12:00
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Интернет

Instagram позволит пользователям отмечать недостоверные публикации

Официальный представитель Facebook-владельца Instagram Стефани Отуэй заявила, что пользователям соцсети предложат новую функцию по маркировке недостоверных публикаций.
Обновлено в 01:26
Общество

Июль стал самым жарким месяцем в истории

Как пишет The New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, средняя температура по планете в июле этого года составила 16,7°C. Это рекордно высокий показатель.
Обновлено в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное