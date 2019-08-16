Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после смерти своего отца - первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ЧГТРК "Грозный".

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

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