Политика

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отцаГазета.Ru 08:50

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после смерти своего отца - первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ЧГТРК "Грозный".
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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