Политика

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отцаГазета.Ru 08:50

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после смерти своего отца - первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на ЧГТРК "Грозный".
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Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

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Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

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Кадыров рассказал, почему его отец дал согласие на присоединение Чечни к РФ

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«Я сказал падишаху». Кадыров рассказал, о чём говорил с Путиным после смерти отца

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Кадыров раскрыл подробности разговора с Путиным после смерти отца

Московский Комсомолец05:25

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Lenta.ru04:41

Тумсо вызвал главу Чечни на диспут о Кадырове-старшем

Кавказский узел08:59
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Общество

Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская

Обновлено в 10:06
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

National Interest опубликовал материал об эскадрилье советских «агрессоров»

Советское учебное подразделение никогда не называлось «агрессором», но этот термин, созданный американцами, более всего подходит для описания задач специальной эскадрильи МиГ-29, расположившейся на авиабазе Мары-1.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Экономика

Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Обновлено вчера в 09:20
Политика

В Гренландии отреагировали на сообщения о желании Трампа купить остров

Обновлено в 07:58
Происшествия

СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Происшествия

МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька

Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Транспорт

Проблемный участок канала имени Москвы открылся для судоходства

Обновлено в 08:11
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу

Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13

Обновлено в 03:11
Происшествия

Макгрегора могут оштрафовать за нападение на пожилого мужчину

Обновлено в 06:13
Энергетика

«Северный поток — 2» построили на 73,6%

Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Экстрасенс Джулия Ванг решила сделать операцию по коррекции пола

Обновлено в 05:06
Экономика

Шипулин спрятал от облизбиркома более 13 миллионов

Обновлено в 10:14
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

«Ростелеком» сообщил причину масштабного сбоя в работе сети

Причиной сбоя работы «Ростелекома» в ряде регионов стало повреждение линии сети в результате несогласованных строительно-монтажных работ.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Общество

Instagram Бузовой потребовали заблокировать за шутку про блокаду

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил генпрокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой способствовать блокировке аккаунта телеведущей Ольги Бузовой в Instagram.
Обновлено в 08:16
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб

"В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 09:01
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Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»

Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Сочи» — «Оренбург»: Заболотный дебютирует за гостей

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
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Номера в 2 строки начнут ставить на автомобили в России

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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