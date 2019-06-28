Политика
Кадыров поддержал слова Путина о предателяхLife.ru вчера в 20:40
Россия была, есть и будет Великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю! — заключил Кадыров. Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил, что предательство — самое большое преступление, какое может быть на земле.
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Р. Кадыров: Россия была, есть и будет великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю
ИА Грозный-Информвчера в 05:24
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