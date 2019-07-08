Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущегоРИА Новости 14:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
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Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:58
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