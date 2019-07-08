Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина. Накануне Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского президента России, затронув его покойных родителей.

Происшествия Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании 23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.

Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Политика Премьер Грузии назвал брань телеведущего в адрес Путина провокацией Оскорбления в адрес главы РФ прозвучали в программе грузинской оппозиционной телекомпании Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал брань телеведущего канала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости".

Политика Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2» Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Экономика Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.

Интернет Apple тестирует биометрическую авторизацию для iCloud Компания Apple тестирует биометрическую авторизацию для облачного сервиса iCloud.

Политика Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Наука Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.

Общество Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.

Футбол «Ювентус» отказался продавать Кина «Эвертону» за 30 млн евро По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, "Эвертон" предложил 30 млн евро за 19-летнего нападающего "Ювентуса" Моизе Кина, но "бьянконери" ответили отказом.

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Политика Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Происшествия Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Авто Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Общество Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Транспорт В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.

Авто Стала известна стоимость лимузина Aurus В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.

Авто Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".