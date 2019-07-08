Политика
Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущегоРИА Новости 14:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина. Накануне Габуния начал эфир авторской программы "P.S." с ругани в адрес российского президента России, затронув его покойных родителей.
Читать в источнике
Оценить344
Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате пожара в Испании
23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
Обновлено в 17:37
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Премьер Грузии назвал брань телеведущего в адрес Путина провокацией
Оскорбления в адрес главы РФ прозвучали в программе грузинской оппозиционной телекомпании Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал брань телеведущего канала "Рустави 2" в адрес президента России Владимира Путина, сообщает "РИА Новости".
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Саакашвили прокомментировал выходку ведущего «Рустави 2»
Экс-президент Грузии, ныне украинский политический деятель Михаил Саакашвили прокомментировал поведение грузинского ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:47
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Экономика
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в июле
Министерство экономики России прогнозирует замедление инфляции в июле до 4,5-4,6% в годовом выражении с 4,7% в июне.
Обновлено в 13:30
Интернет
Apple тестирует биометрическую авторизацию для iCloud
Компания Apple тестирует биометрическую авторизацию для облачного сервиса iCloud.
Обновлено в 15:56
Политика
Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 17:26
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Чтобы выяснить, что происходит на клеточном уровне в организме этих рептилий, исследователи изучили группу молодых обычных каймановых черепах (Chelydra serpentina), половина из которых развивалась при нормальном содержании кислорода (21 процент), а половина росла при 10 процентах этого газа в атмосфере.
Обновлено 06 июля в 10:30
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено в 16:09
Общество
Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг
Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
Обновлено в 14:54
Футбол
«Ювентус» отказался продавать Кина «Эвертону» за 30 млн евро
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, "Эвертон" предложил 30 млн евро за 19-летнего нападающего "Ювентуса" Моизе Кина, но "бьянконери" ответили отказом.
Обновлено в 16:33
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте
Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено в 17:47
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено в 12:51
Авто
Группа ГАЗ отстояла свои права перед немецким дизайнером
Volkswagen едва не лишился авторских прав на легендарного "Жука" Между тем, проект "Вепрь-Next" был показан ГАЗом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" и в том же году на выставке "Комтранс".
Обновлено в 10:19
Общество
В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56