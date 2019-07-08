Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущегоРБК 14:50
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина. Он назвал журналиста «мразью и подонком».
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Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения Президенту России и Российской Федерации. Против Габуния нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:58
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.РБК14:50
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