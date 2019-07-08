Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущегоРИА Новости 14:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
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Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено в 16:09
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено вчера в 06:27
Космос
Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос
Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020-м
Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:32
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено в 21:15
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Политика
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
Обновлено в 18:32
Политика
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.
Обновлено в 19:38
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Общество
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено в 18:30
Экономика
Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре
Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.
Обновлено в 19:55
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из‐за угроз
Телемарафон между Россией и Украиной отменили из-за получения сотрудниками NewsOne угроз физической расправы.
Обновлено в 06:19
Технологии
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook
Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.
Обновлено в 18:24
Наука
Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик
Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Обновлено в 11:58
Авто
Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года
Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Общество
Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено в 14:24
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34