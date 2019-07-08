Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авто Renault обновила Duster первого поколения Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.

Космос Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Общество Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.

Политика Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в 2020-м Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.

Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.

Политика В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».

Происшествия Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.

Гаджеты Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.

Политика Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.

Политика Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к политике официального Киева в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте Первого канала.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Общество Журналиста обвинили в воздействии на подсознание Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».

Экономика Эксперты предрекают дефолт в США в сентябре Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений.

Политика В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".

Политика Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из‐за угроз Телемарафон между Россией и Украиной отменили из-за получения сотрудниками NewsOne угроз физической расправы.

Технологии Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.

Наука Хамелеонная гравитация наравне с ОТО объяснила формирование галактик Британские физики численно смоделировали формирование галактик в f(R)-гравитации хамелеонного типа, которая естественным образом объясняет ускоренное расширение Вселенной.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.

Общество Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.

Экономика До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.

Игры Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2 Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.