Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущегоРИА Новости 14:29
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
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