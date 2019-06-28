Политика
Кадыров отреагировал на слова Путина про предателейРИА Новости 07:56
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях. Ранее в интервью газете The Financial Times российский лидер назвал предательство "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить". Путин также отметил, что предатели "должны быть наказаны".
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Политика
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В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".
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В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
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Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
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Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
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Общество
Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
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Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
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Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
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Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).
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