Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина про предателейРИА Новости 07:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях. Ранее в интервью газете The Financial Times российский лидер назвал предательство "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить". Путин также отметил, что предатели "должны быть наказаны".
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Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

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Кадыров ответил на слова Путина о наказании для предателей

РБК07:04

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ИА Грозный-Информ05:24

Наказуемо в самой жёсткой и суровой форме: Кадыров призвал нещадно карать предателей

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал получение санкт-петербургским «Зенитом» уайлд-кард на выступление в Евролиге в сезоне-2019/20.
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Политика

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Появилось видео потопа около «Шереметьево»

В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".
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В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
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Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Обновлено в 11:07
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Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
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Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта

На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.
Обновлено в 10:27
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Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

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Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
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Президенты Белоруссии и Таджикистана провели переговоры в Минске

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Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

Обновлено в 09:17
Происшествия

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Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
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Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
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Появилось видео подрыва остатков обрушившегося моста около Генуи

В августе 2018 года из-за непогоды и сильного ветра обрушилась часть моста (200 м) на автостраде A-10.
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В России ужесточили наказание для пьяных водителей

Согласно вступившим в силу изменениям, если ДТП повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание для нетрезвого водителя предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет).
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