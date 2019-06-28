Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина про предателейРИА Новости 07:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о предателях. Ранее в интервью газете The Financial Times российский лидер назвал предательство "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить". Путин также отметил, что предатели "должны быть наказаны".
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Кадыров отреагировал на слова Путина про предателей

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Кадыров рассказал, что нужно делать с предателями и «пятой колонной»

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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