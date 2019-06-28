Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях. Политик согласился с мнением главы государства и заявил о необходимости привлекать изменников к ответственности.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Общество В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам Подтопление в Иркутской области угрожает еще трем районам, сообщили представители местных администраций и дум на селекторном совещании, организованном председателем областного Законодательного собрания Сергеем Соколом.

Политика Путин сиял на встрече с Трампом: кадры из Осаки В японской Осаке в рамках саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политика Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом хорошими, деловыми и прагматичными.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Политика Страны G20 решили стремиться к прекращению выбросов пластика в океан Лидеры стран G20 по итогам двухдневного саммита в японском городе Осака будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Футбол Роберт Мак назвал главную цель «Зенита» на данный момент 28-летний словак считает, что самое главное сейчас – подготовка к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом".

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Футбол «Лестер» приобрел защитника из третьего дивизиона Англии В минувшем сезоне 21-летний футболист забил три гола в 52 матчах и помог своей команде выйти в Чемпионшип.

Политика Путин подтвердил планы посетить Эр-Рияд «Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит состоится», — заявил президент России в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которая состоялась на саммите Большой двадцатки в Осаке.

Политика Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей» Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.

Музыка Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.

Политика Путин рассказал о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках G20 о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Происшествия Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.