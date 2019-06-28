Политика
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателяхИзвестия 01:30
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях. Политик согласился с мнением главы государства и заявил о необходимости привлекать изменников к ответственности.
Читать в источнике
Оценить286
Подробнее о событии
Показать все источники
Р. Кадыров: Россия была, есть и будет великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю
ИА Грозный-Информвчера в 05:24
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В Иркутской области подтопление угрожает еще трем районам
Подтопление в Иркутской области угрожает еще трем районам, сообщили представители местных администраций и дум на селекторном совещании, организованном председателем областного Законодательного собрания Сергеем Соколом.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин сиял на встрече с Трампом: кадры из Осаки
В японской Осаке в рамках саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 02:04
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Обновлено в 03:18
Политика
Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую
Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом хорошими, деловыми и прагматичными.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика
Страны G20 решили стремиться к прекращению выбросов пластика в океан
Лидеры стран G20 по итогам двухдневного саммита в японском городе Осака будут стремиться к полному прекращению выбросов пластиковых отходов в воды Мирового океана к 2050 году, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам саммита.
Обновлено в 02:58
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией
В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Футбол
Роберт Мак назвал главную цель «Зенита» на данный момент
28-летний словак считает, что самое главное сейчас – подготовка к матчу за Суперкубок России с "Локомотивом".
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО
Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна.
Обновлено в 03:02
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Футбол
«Лестер» приобрел защитника из третьего дивизиона Англии
В минувшем сезоне 21-летний футболист забил три гола в 52 матчах и помог своей команде выйти в Чемпионшип.
Обновлено в 01:34
Футбол
Черышев заявил, что его переход в «Валенсию» почти завершен
Обновлено в 00:56
Политика
Путин подтвердил планы посетить Эр-Рияд
«Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит состоится», — заявил президент России в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, которая состоялась на саммите Большой двадцатки в Осаке.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:07
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Путин рассказал о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень
Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках G20 о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.
Обновлено в 01:54
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05