Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства ЧечниГазета.Ru 14:35
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого стало известно, что США запретили въезд председателю правительства Чечни и его жене на свою территорию из-за "нарушения прав человека".
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Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 13:46
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Р. Кадыров о санкциях против Хучиева: Госдеп США сочинил очередной юмористический номер
Чеченская Республика Сегодня13:29
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