Политика
Кадыров отреагировал на отставку ЕвкуроваLenta.ru 07:20
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Кадыров назвал Евкурова волевым человеком, способным на принятие поворотных решений
Интерфакс - Россия06:51
Кадыров об отставке Евкурова: «Это признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России»
Чеченская Республика Сегодня06:43
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
Обновлено в 07:50
Здоровье
Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья
Исследователи из Университета Франш-Конте во Франции обнаружили, что растительный экстракт с содержанием полифенолов снижает негативные эффекты употребления в пищу жиров и углеводов.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария «ВКонтакте»
На 59-летнюю жительницу Челябинска завели дело из-за комментария под постом о подрыве здания ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 05:56
Политика
Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии
Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
GM построит внедорожник Corvette за 100 тысяч долларов
Боб Лутц, работавший в свое время на BMW, Chrysler, Ford и General Motors, считает, что Chevrolet должен превратить название Corvette в престижную марку, выпускающую SUV по цене от 100 тыс. долларов.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье
Учебный самолет Diamond DA40 с двумя курсантами летного училища гражданской авиации на борту совершил жесткую посадку в Оренбургской области.
Обновлено в 07:32
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Atlas
На российском рынке паркетник Geely Atlas появился чуть больше года, но в Китае эта модель под местным именем Geely Boyue продается уже почти четыре года.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Отсидевшего за пост во «ВКонтакте» активиста задержали в Петербурге
Во вторник, 25 июня, стало известно, что в Петербурге задержали активиста Владимира Тимошенко за пост во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:57
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина
Как сообщает со ссылкой на официальный пресс-релиз издание Deadline, ее возглавит Энн Сарнофф, ранее руководившая компанией BBC Studios Americas.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Панарин встретится с представителями четырех клубов НХЛ
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин проведет встречи с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Обновлено в 02:28
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин переживает развод в компании привлекательной блондинки
Пару месяцев назад Аршавина заметили в Санкт-Петербурге в компании сразу двух красоток, в этот раз его увидели в одном из питерских заведений в компании привлекательной блондинки.
Обновлено в 06:25
Общество
Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением
22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Экология
Доступ туристов на Байкал придется ограничить, заявил Иванов
Доступ туристов на Байкал со временем придется ограничить из-за нерешенной проблемы роста отходов, оставляемых посетителями этой территории, заявил в ходе Водного конгресса во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Обновлено в 06:58