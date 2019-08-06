Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на ДагестанLenta.ru 06:38

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан. По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства.
Чеченская Республика Сегодня03:48

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Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан

URA.Ru11:42

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Газета.Ru09:46

Ошибка Басаева

Российская газетавчера в 13:15

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

Чеченская Республика Сегодня03:48

Уроки 1999-го. Что помешало создать террористическое государство в России

Аргументы и Фактывчера в 17:07

История, которую не забыть: 20 лет с начала вторжения боевиков в Дагестан

РИА Новости10:28

Муртуз Идрисов: «События 1999 года в Дагестане показали единство народа и армии»

РИА Дагестан05 августа в 09:36
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
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В Киргизии начался штурм резиденции экс-президента Атамбаева

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WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

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Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
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«Реал» не включил Хамеса и Мариано на игру с «РБ Зальцбург»

Обновлено в 07:06
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«Барыс» разгромил «Ак Барс» в матче Кубка президента Казахстана

Обновлено в 12:29
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Обновлено в 08:44
Политика

Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

После ликвидации боевика в Ингушетии в рамках режима контртеррористической операции сотрудники республиканского управления СК РФ возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада

Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.
Обновлено в 12:10
Политика

Памфилова: механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел

Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Максим Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать с его песнями

Все стало понятно, когда певица получила на руки документы от лейбла, посредством которых ей фактически запрещалось исполнять все произведения авторства Максима Фадеева.
Обновлено в 11:22
Здоровье

Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют

Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Экономика

ВТБ купил оператора фискальных данных

Группа ВТБ приобрела у группы ЕСН 100% акций оператора фискальных данных «Первый ОФД», сообщает пресс-служба ВТБ.
Обновлено в 04:38
Политика

В Германии видят угрозу Европе от санкций против «Северного потока-2»

Немецкий бизнес назвал санкции США против "Северного потока – 2" опасными для Европы. Информация об этом появилась в газете Die Welt.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов

В аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов, сообщила РБК пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.
Обновлено в 12:04
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В Великобритании нашли работающего строителем двойника Брэда Питта

В Великобритании нашли двойника американского актера Брэда Питта.
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Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета

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Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

Обновлено в 11:36
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Новая Hyundai Sonata в РФ получит лишь один мотор

Компания Hyundai получила в России одобрение типа транспортного средства на седан Hyundai Sonata нового поколения.
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В Москве остановили движение поездов на участке синей ветки метро

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена остановлено из-за падения пассажира, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
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Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

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