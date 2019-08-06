В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан. По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства.

с чего всё началось

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

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