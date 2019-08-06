Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на ДагестанLenta.ru 06:38
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось
По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства. В канун годовщины трагических событий Глава ЧР Рамзан Кадыров поделился с ИА "Чечня Сегодня" подробностями событий двадцатилетней давности.Чеченская Республика Сегодня03:48
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