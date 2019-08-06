По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства. В канун годовщины трагических событий Глава ЧР Рамзан Кадыров поделился с ИА "Чечня Сегодня" подробностями событий двадцатилетней давности.

с чего всё началось

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Общество В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев» ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.

Происшествия Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Происшествия Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Культура Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.

Здоровье Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Политика Эрдоган и Зеленский обсудили торговый оборот между странами Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил торговый оборот с Украиной.

Наука ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.

Происшествия В Японии началось извержение вулкана Асама Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.

Футбол «Русенборг» в гостях обыграл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов «Русенборг» в гостях нанес поражение «Марибору» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Музыка В Парке Горького пройдет фестиваль хип-хоп-культуры "В Парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle, в котором примут участие танцоры и музыканты из России, Швеции и Финляндии", – говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Политика Помпео: США не изменили свой подход к КНДР Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.

Армия и оружие Тайвань ставит на вооружение новые крылатые «антикитайские» ракеты Министерство обороны Тайваня приняло решение о постановке на вооружение "антикитайских" ракет Yun Feng.