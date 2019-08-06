Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на ДагестанLenta.ru 06:38

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства. В канун годовщины трагических событий Глава ЧР Рамзан Кадыров поделился с ИА "Чечня Сегодня" подробностями событий двадцатилетней давности.
Чеченская Республика Сегодня03:48

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«Говори благое или молчи»: Салих Сагидов отреагировал на слова Кадырова об имаме Шамиле

Махачкалинские известия15:16

Уроки 1999-го. Что помешало создать террористическое государство в России

Аргументы и Фактывчера в 17:07

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Газета.Ru09:46

История, которую не забыть: 20 лет с начала вторжения боевиков в Дагестан

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Магомед Даудов поддержал заявления Кадырова о террористах и имаме Шамиле

Чеченская Республика Сегодня16:13

Ошибка Басаева

Российская газетавчера в 13:15

Джамбулат Магомедов: «С начала боевых действий 1999 года артисты „Лезгинки“ дали 65 концертов для военных и ополченцев»

РИА Дагестан05 августа в 03:50
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика

WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России

Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
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Зеленский заверил, что Крым вернется в состав Украины

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В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»

ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Происшествия

Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами

Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Шоу-бизнес

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

София Ротару отмечает день рождения в Крыму

Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш

В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
Обновлено в 18:02
Гаджеты

Samsung представила два новых смартфона

Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Фадеев запретил Наргиз выступать с его песнями

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская впервые стала мамой

36-летняя Карина Разумовская родила сына. Радостную новость сообщили журналистам Peopletalk друзья актрисы.
Обновлено в 14:45
Культура

Темнокожая Русалочка ответила на критику своего участия в ремейке

Темнокожая актриса Холли Бэйли прокомментировала критику своего участия в ремейке диснеевской «Русалочки», где она сыграет Ариэль.
Обновлено в 10:55
Политика

Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.
Обновлено в 17:34
Здоровье

Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка

Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено в 02:24
Кино

Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 04:49
Политика

Эрдоган и Зеленский обсудили торговый оборот между странами

Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил торговый оборот с Украиной.
Обновлено в 17:51
Наука

ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей

Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.
Обновлено в 14:01
Наука

Специалисты предсказали разрушение саркофага Чернобыльской АЭС

Обновлено в 13:40
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.
Обновлено в 15:30
Футбол

«Русенборг» в гостях обыграл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов

«Русенборг» в гостях нанес поражение «Марибору» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:14
Музыка

В Парке Горького пройдет фестиваль хип-хоп-культуры

"В Парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle, в котором примут участие танцоры и музыканты из России, Швеции и Финляндии", – говорится в сообщении.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся

Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Помпео: США не изменили свой подход к КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не менял своего подхода к взаимоотношениям с Пхеньяном и считает приоритетом достижение полной денуклеаризации Северной Кореи.
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«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку

Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
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Армия и оружие

Тайвань ставит на вооружение новые крылатые «антикитайские» ракеты

Министерство обороны Тайваня приняло решение о постановке на вооружение "антикитайских" ракет Yun Feng.
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Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ

Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
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