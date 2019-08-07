Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на ДагестанLenta.ru 06:38

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Читать в источнике
Комментировать111
с чего всё началось

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

Вы неоднократно заявляли и уже доказали всеми миру, что ваххабизм пришел в Чечню извне, но, тем не менее есть те, кто организаторов нападения тогда называет «вооруженным вторжением чеченских террористов».
Чеченская Республика Сегодня03:48

Подробнее о событии

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан

URA.Ru11:42

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

Чеченская Республика Сегодня03:48

История, которую не забыть: 20 лет с начала вторжения боевиков в Дагестан

РИА Новости10:28

Кадыров назвал возможным срыв вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году

РБК09:22

Кадыров отказался винить чеченцев в атаке на Дагестан

Московский Комсомолец08:34

Кадыров рассказал о возможности сорвать вторжение ваххабитов в Дагестан

Lenta.ru07:39

Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан в 1999 году

Газета.Ru09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
Происшествия

Спецназ Киргизии задержал Атамбаева после штурма его резиденции

Обновлено в 11:37
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки

Обновлено в 12:43
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Борис Корчевников попал в аварию

Обновлено в 13:53
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу

Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Футбол

Кононов: чемпион мира Шюррле мгновенно влился в ФК «Спартак»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле быстро влился в коллектив футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 12:03
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Космос

Умер астрофизик академик Кардашев

На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.
Обновлено 04 августа в 09:38
Общество

Росстат перечислил основные причины незанятости в России

Росстат изучил и опубликовал основные причины незанятости в России.
Обновлено в 01:26
Общество

Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей

Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Экономика

Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков

Обновлено в 08:07
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Финансы

Американские индексы торгуются в минусе

В среду, 7 августа, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности вокруг торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика

Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса

Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 14:52
Политика

СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев

Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных

Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России.
Обновлено в 13:31
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

Обновлено в 15:02
Культура

Госпитализированный Валентин Гафт перенес инсульт

Отечественный актер Валентин Гафт перенес инсульт во время пребывания в реанимации, куда его перевели недавно.
Обновлено в 02:56
Экономика

Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войн

Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%.
Обновлено в 09:10
Общество

Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 07:41
Футбол

ЦСКА рассматривает на замену Чалову игрока «Крыльев Советов»

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает на замену нападающему Фёдору Чалову форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное