Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на ДагестанLenta.ru 06:38
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось
Вы неоднократно заявляли и уже доказали всеми миру, что ваххабизм пришел в Чечню извне, но, тем не менее есть те, кто организаторов нападения тогда называет «вооруженным вторжением чеченских террористов».Чеченская Республика Сегодня03:48
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«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле
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