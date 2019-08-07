Вы неоднократно заявляли и уже доказали всеми миру, что ваххабизм пришел в Чечню извне, но, тем не менее есть те, кто организаторов нападения тогда называет «вооруженным вторжением чеченских террористов».

с чего всё началось

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

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