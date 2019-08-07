Политика
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 годуРИА Новости 09:30
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года.
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с чего всё началось
Вы неоднократно заявляли и уже доказали всеми миру, что ваххабизм пришел в Чечню извне, но, тем не менее есть те, кто организаторов нападения тогда называет «вооруженным вторжением чеченских террористов».Чеченская Республика Сегодня03:48
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