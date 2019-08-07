В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан. По замыслу террористов, на территории Чечни и Дагестана планировалось создание Исламского государства.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года.

Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году

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