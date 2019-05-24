Политика
Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьеромИнтерфакс 10:48
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.
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Кадыров прокомментировал слухи о своем назначении вице-премьером: «Я раб аллаха»
Московский Комсомолец14:51
Кадыров прокомментировал слухи о назначении его на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России
Чеченская Республика Сегодня10:44
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
Обновлено в 12:42
Музыка
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери
Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Финансы
В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Авто
SAIC готовит новый кроссовер Roewe MAX
Китайская корпорация SAIC, которой принадлежит бренд Roewe, готовит к выпуску новый кроссовер Roewe Max.
Обновлено вчера в 04:00
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
Венесуэльская оппозиция взяла под свой контроль здание посольства республики в Вашингтоне.
Обновлено в 15:28
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения
На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.
Обновлено в 11:50
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Осиека»
24-летний Марич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей, забил 18 голов. Также на счету Марича и один гол в квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 14:20
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Общество
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Игры
В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Музыка
Петербуржцы делятся фото и видео с концерта Би-2
Первое выступление уже началось в БКЗ «Октябрьский». Второй концерт состоится завтра.
Обновлено в 13:52
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей
Обновлено в 13:23