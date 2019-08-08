Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.

Ранее в интервью изданию «Чечня сегодня» Кадыров заявил, что Шамиль в годы Кавказской войны провоцировал уничтожение чеченского народа. «За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%» - отметил тогда Кадыров.

Кадыров оправдался за обвиненного им в геноциде чеченцев имама Шамиля

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