Политика
Кадыров оправдался за обвиненного им в геноциде чеченцев имама ШамиляМосковский Комсомолец вчера в 07:15
Ранее в интервью изданию «Чечня сегодня» Кадыров заявил, что Шамиль в годы Кавказской войны провоцировал уничтожение чеченского народа. «За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%» - отметил тогда Кадыров.
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Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.
— Хизри Шихсаидов, российский политикURA.Ru вчера в 09:39
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Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 08:52
Кадыров оправдался за обвиненного им в геноциде чеченцев имама Шамиля
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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