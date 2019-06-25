Политика
Кадыров одобрил решение Евкурова об отставкеREGNUM 07:15
Кадыров подчеркнул, что Евкуров проявлял мужество и тогда, когда он «боевой офицер, Герой России принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии», и тогда, когда вернулся в строй после тяжелого ранения в результате совершенного против него теракта, и сейчас, когда он решил подать в отставку с поста главы.
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Кадыров об отставке Евкурова: «Это признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России»
Чеченская Республика Сегодня06:43
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Футбол
Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита»
Обновлено в 12:14
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика
Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки в мае на 12%, до 5 млн человек
С начала года пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 22,5 млн человек (+ 14, 6 %), флагманской компании - 14,5 млн человек (+ 11, 3 %).
Обновлено в 11:02
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Политика
Раскрыты детали побега Петра Порошенко с Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует побег из страны.
Обновлено в 06:31
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Общество
Воронежский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 03:34
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире канала «Россия 1» заявил, что российская сторона не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, в том числе по периметру границ России, вызывающие обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 12:05
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Стало известно, кто голосовал против возвращения России в ПАСЕ
Известно, что поддержали возвращение России в ПАСЕ 118 парламентариев из 190, еще 10 воздержались, а 62 были против.
Обновлено в 08:43
Политика
Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ
Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Политика
Медведчук заявил о снятии Россией части санкций с Украины
Председатель исполкома «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия сняла часть санкций с Украины после переговоров с представителями партии.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Задержанного с марихуаной российского активиста отправили домой
Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил из СИЗО под домашний арест задержанного с марихуаной руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, который утверждает, что наркотики были ему подброшены.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Футбол
Экс-полузащитник «Динамо» Ванкер перешел в «Тулузу»
30-летний футболист, права на которого принадлежат «Антальяспору», перешел в «Тулузу».
Обновлено в 11:34
Футбол
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА
Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.
Обновлено в 12:20
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Кино
Вин Дизель объявил о старте съемок фильма «Форсаж 9»
Актер и продюсер Вин Дизель опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с Мишель Родригез рассказывает о начале съемок следующей части «Форсажа».
Обновлено в 09:22
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Обновлено в 07:32
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56