Происшествия
Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника ТитиеваРБК 11:43
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegam-канале выразил уверенность, что решение суда досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева — объективное.
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Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую это решение. Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение.
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 13:48
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