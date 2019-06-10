Происшествия
Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника ТитиеваРБК 11:43
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegam-канале выразил уверенность, что решение суда досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева — объективное.
Читать в источнике
Оценить27
Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую это решение. Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение.
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 13:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Обновлено в 13:12
Футбол
Головин ответил Фабрегасу на троллинг в Instagram
«Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», — сказал Головин, слова которого приводит «Р-Спорт».
Обновлено в 09:29
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Космос
NASA запустило прямую трансляцию сборки нового марсохода
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) организовало онлайн-трансляцию процесса сборки нового марсохода для миссии "Марс-2020".
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Политика
«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Общество
Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Политика
Посол США в Москве может покинуть свой пост
Американское издание Atlantic сообщило со ссылкой на свои источник, что посол США в России Джон Хантсман может покинуть свой пост.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Спорт
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель абсолютно заслуженно получил штраф
Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
Обновлено в 11:37
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Накануне издание Autocar опубликовало первые снимки рестайлинговой модели без какого-либо камуфляжа.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Игры
На E3 показали прохождение Doom Eternal
На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Политика
Ключевые улики по «российскому делу» Мюллера передадут в конгресс США
Минюст США согласился предоставить конгрессу документы по "российскому делу" спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:34