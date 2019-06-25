Политика

Кадыров оценил прошение об отставке главы ИнгушетииRT на русском 07:34

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:45, Вашингтон
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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