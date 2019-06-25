Политика
Кадыров оценил прошение об отставке главы ИнгушетииRT на русском 07:34
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Кадыров об отставке Евкурова: «Это признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России»
Чеченская Республика Сегодня06:43
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