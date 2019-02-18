Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру ЧечниРИА Новости 15:16

с чего всё началось

Немного простудился, как следствие - небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей простуде и сообщил, что с 16 февраля вернулся к работе. Ранее появились сообщения, что Кадыров с 11 февраля назначил исполняющим обязанности главы Чечни премьера Муслима Хучиева. В сети появилась копия соответствующего распоряжения.

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