Политика

Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру ЧечниРИА Новости вчера в 15:16

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей простуде и сообщил, что с 16 февраля вернулся к работе. Ранее появились сообщения, что Кадыров с 11 февраля назначил исполняющим обязанности главы Чечни премьера Муслима Хучиева. В сети появилась копия соответствующего распоряжения.
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Рамзан Кадыров
Немного простудился, как следствие - небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву.
— Рамзан Кадыров, российский политикРидус вчера в 16:33
с чего всё началось
В распоряжении
 на сайте администрации главы и правительства Чечни говорится, что обязанности были возложены на господина Хучиева 11 февраля «на период временной нетрудоспособности» главы республики.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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