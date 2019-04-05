Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в ГрозномРБК 12:01

Ранее посол Сербии в России Славенко Терзич обратил внимание на то, что на стадионе футбольного клуба «Ахмат» в Грозном висит флаг непризнанной республики Косово. По его словам, в Белграде этот факт вызывает крайнее удивление, так как Москва независимость Косово не признает.

Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

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