Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»iReactor вчера в 11:23

За футбольный клуб ''Ахмат'' выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса ''Ахмат-Арена'' и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что появление на стадионе «Ахмат Арена» флага Косово объясняется только тем, что в состав команды входит футболист, который там родился. Кадыров добавил, что наличие флага объясняется только этим обстоятельством и не имеет ничего общего с политикой.

Политика Венесуэла ответит на новые санкции США юридическим путем Венесуэла ответит на дополнительные санкции, введенные в отношении Венесуэлы, юридическим путем, заявил МИД Боливарианской Республики.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.

Шоу-бизнес Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".

Общество В двадцати российских регионах 15 апреля отключат аналоговое вещание В рамках перехода России на цифровое телевещание 15 апреля в 20 регионах второй волны отключения аналогового сигнала будет выключен 1881 передатчик, сообщил генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко.

Происшествия При обстреле Донецка со стороны ВСУ был ранен мужчина, заявили в СЦКК Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Политика Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Политика Определены суммы штрафа за карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии Парламент Грузии установил сумму денежных штрафов за распространение искаженной информации о территориальной целостности Грузии, в первую очередь – за выпуск и распространение карты страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Политика Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.

Футбол Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Армия и оружие NBC: герой США мог быть женщиной или гермафродитом Отмечается, что на основе ДНК, которая использовалась для идентификации "его" костей, было установлено, что Пулавский был либо женщиной, которая жила как мужчина, либо гермафродитом.

Происшествия В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.

Происшествия Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Космос Беринговом море сейчас должно быть замерзшим Открылась новая глава в этой ситуцации: Берингово море, которое при нормальных обстоятельствах должно оставаться замороженным до мая, почти полностью освободилось от морского льда в начале апреля.

Политика В Крыму попросили США прекратить «слежку» за полуостровом Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что обеспокоен из-за участившихся полетов американских самолетов у границы Крыма, и попросил США прекратить "слежку" за полуостровом, передает РИА "Новости".

Политика Украина проиграла России транзитный спор в ВТО Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.

Политика Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400 Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Политика Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".

Авто Кроссовер Tesla Model Y можно заказать за 4,8 млн рублей «Связной» в партнерстве с Moscow Tesla Club начал принимать предварительные заказы на новую модель Tesla – электрический компактный кроссовер Model Y. Самая доступная версия стоит минимум 4,8 млн рублей.