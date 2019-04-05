Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»iReactor вчера в 11:23

За футбольный клуб ''Ахмат'' выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса ''Ахмат-Арена'' и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что появление на стадионе «Ахмат Арена» флага Косово объясняется только тем, что в состав команды входит футболист, который там родился. Кадыров добавил, что наличие флага объясняется только этим обстоятельством и не имеет ничего общего с политикой.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Комментируя инцидент, спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась тому, что в "очагах культуры" – музеях – "торгуют водкой и коньяком" и предложила полностью запретить продажу алкоголя в организациях культуры.

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Политика Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

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