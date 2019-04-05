Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»iReactor 11:23

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что появление на стадионе «Ахмат Арена» флага Косово объясняется только тем, что в состав команды входит футболист, который там родился. Кадыров добавил, что наличие флага объясняется только этим обстоятельством и не имеет ничего общего с политикой.
Читать в источнике
Рамзан Кадыров
За футбольный клуб ''Ахмат'' выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса ''Ахмат-Арена'' и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
— Рамзан Кадыров, российский политикRambler News Service 11:21

Подробнее о событии

Сербия потребовала убрать с «Ахмат Арены» флаг Косово. Ответил Кадыров

Sport24.ru15:00

Рамзан Кадыров: «К политике флаг Косово не имеет никакого отношения»

Спорт-Экспресс11:49

Флаг-шок: Сербия требует убрать символику Косово с «Ахмат Арены»

Известиявчера в 17:01

Кадыров: флаг Косово на «Ахмат-Арене» к политике никак не относится

РИА Новости11:45

«Ахмат» убрал флаг Косово с территории стадиона

Советский спорт06:17

«Ахмат» убрал флаг Косово со своего стадиона

Soccer.ru05:51

Кадыров: флаг Косово на «Ахмат-Арене» не имеет никакого отношения к политике

Чемпионат11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

Обновлено в 09:22
Политика

Захарова подсказала Омеляну путь для его танков с надписью «На Москву»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который собрался въехать в Москву на танках.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Технологии

Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей

За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.
Обновлено в 11:04
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Происшествия

Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур

Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 11:31
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Технологии

В Австрии прошли испытания воздушного такси

В Австрии прошли первые испытания воздушного такси EHang 216.
Обновлено в 07:30
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом

Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Общество

Наведут на мысль: «теория подталкивания» остается спорной, но применяемой практикой

Теория подталкивания (Nudge theory) — одно из самых модных и обсуждаемых направлений современной социологии и психологии масс.
Обновлено в 17:02
Общество

Петербуржцам советуют ездить в Финляндию на автобусах

Седов уверен в том, что в высокий сезон 2019-го объем турпотока за рубеж на финском направлении вновь вырастет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков

Обновлено в 17:36
Политика

США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы

Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Общество

Беглов рассказал о необходимости полной модернизации Санкт-Петербурга

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что сегодня Северная столица требует полной модернизации.
Обновлено в 16:36
Политика

Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК

Обновлено вчера в 12:26
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное