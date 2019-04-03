Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат-Арена»Rambler News Service 11:21
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объяснил появление флага частично признанного государства Косово на стадионе «Ахмат-Арена».
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За футбольный клуб ''Ахмат'' выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса ''Ахмат-Арена'' и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.
— Рамзан Кадыров, российский политикRambler News Service 11:21
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