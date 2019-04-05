Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»RT на русском 12:48
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему флаг частично признанной Республики Косово оказался на одной из трибун стадиона «Ахмат Арена» в Грозном. «За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косова», — написал политик в своём Telegram-канале.
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За футбольный клуб "Ахмат" выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине.
— Рамзан Кадыров, российский политикГоворит Москва 11:44
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