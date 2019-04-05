Кадыров объяснил, как на «Ахмат-Арене» появился флаг КосовоФАН 11:44

За футбольный клуб „Ахмат“ выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса „Ахмат-Арена“ и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на домашнем стадионе клуба «Ахмат». Ранее посол Сербии в России Славенко Терзич выразил недовольство в связи с размещением символики непризнанного государства на «Ахмат-Арене».

Кадыров объяснил, как на «Ахмат-Арене» появился флаг Косово

Экономика «Магнит» захотел купить «Ленту» Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.

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Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

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Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».

Здоровье Онищенко назвал виновных в отказе от прививок в России Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что не последнюю роль в отказе россиян от вакцинации детей могут играть иностранные спецслужбы.

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Экономика Госфонд Норвегии уберет из своего портфеля российские облигации Бумаги перечисленных стран будут исключены из индекса, который фонд использует при пассивном управлении портфелем ценных бумаг.

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