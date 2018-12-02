В России только по официальным данным проживает более двух миллионов украинцев, которые официально это признают. И вот Петр Порошенко лишил их права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, пройтись по улицам родного города на Украине.

«Порошенко лишил их (украинцев) права навешать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей», — отметил Кадыров. Глава Чечни также высказал мнение, что Запад несмотря на попрание прав людей на Украине продолжит «рукоплескать Порошенко».

Кадыров обвинил Порошенко в ущемлении прав миллионов человек

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