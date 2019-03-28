Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в МосквеРоссийская газета 12:03
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
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Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосква 24 11:33
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