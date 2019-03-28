Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцуLenta.ru 11:20
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
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Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосква 24 11:33
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«Ублюдок лишил жизни женщину и девочку». Смоленский депутат обратился к Рамзану Кадырову
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Readovka.ru26 марта в 15:06
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