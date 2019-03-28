Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцуLenta.ru 11:20

Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Происшествия В «Роснефти» прокомментировали дело Ишаева Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, ставший фигурантом дела о хищениях в «Роснефти», уже год не работает в компании.

Кино Анджелина Джоли станет супергероем киновселенной Marvel СМИ стало известно, что Анджелина Джоли ведет переговоры с Marvel Studios по поводу ее участия в новом фильме киновселенной.

Армия и оружие Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".

Технологии «Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.

Энергетика «Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза» Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Политика Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант» Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Происшествия Арестован подельник Абызова Николай Степанов В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.

Спорт Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014 Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".

Политика В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов 25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.

Происшествия В Пенсионном фонде Дагестана сообщили об обысках В головном офисе и в нескольких отделениях Пенсионного фонда России (ПФР) в Дагестане прошли обыски.

Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.

Происшествия Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах Пассажир воспользовался зажигалкой в самолете авиакомпании Red Wings, что привело к тлению кресла, компания хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета, сообщила РИА Новости в четверг представитель компании.

Космос Телескоп NASA сфотографировал «космическую бабочку» NASA сфотографировало туманность Westerhout 40, которую назвали «космической бабочкой» из-за схожей с насекомым формы.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Экономика Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций Независимый председатель совета директоров En+ Group Олега Дерипаски лорд Грегори Баркер получит бонус после того, как благодаря его плану с компании Дерипаски сняли американские санкции, сообщил сам Баркер газете Financial Times.