Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцуРИА Новости 11:25

Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Общество До 11 градусов тепла ожидается в Москве 30 и 31 марта Воздух в Москве прогреется до 10 - 11 градусов тепла в ближайшие выходные, 30 и 31 марта.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Армия и оружие В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Политика За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Политика Британский парламент отверг все альтернативные варианты Brexit Британские депутаты отвергли все альтернативные варианты сделки по Brexit.

Общество Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».

Спорт Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.

Политика Коломойский попал в базу сайта «Миротворец» Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".

Футбол Сульшер официально стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал скандал в Германии Легендарная рок-группа Rammstein выпустила новый мрачный клип, который стал первым за последние семь лет.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Черное море Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Происшествия Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Происшествия В Екатеринбурге подрались преподаватели и учащиеся техникума В учебном заведении проходил кадетский сбор, после которого было организовано застолье Драка между учащимися и педагогами техникума "Рифей" в Екатеринбурге, где готовят будущих пожарных, спасателей и ювелиров, произошла в ночь на 28 марта, сообщает Интерфакс.