Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцуРИА Новости 11:25
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
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Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосква 24 11:33
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Глава Чечни потребовал виновника ДТП на Можайском шоссе немедленно явиться в полицию
ИА Грозный-Информ10:39
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