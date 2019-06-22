Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»Lenta.ru 07:18

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста. «Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Шоу-бизнес Алибасов записал первое видеообращение после отравления Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.

Происшествия В Москве трое детей упали с аттракциона В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".

Происшествия Журналисты Дагестана выходят на одиночные пикеты в поддержку Гаджиева После запрета на проведение публичного митинга в поддержку Абдулмумина Гаджиева, возле здания СКР в Махачкале проводят одиночные пикеты в поддержку журналиста.

Политика Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.

Происшествия Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста Позднее стало известно, что в этом же ОВД избили Михеенко. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Политика Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии Беспорядки в Грузии больше всего вреда нанесли самой стране, это кошмарная провокация, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Путина спросили о возможности передачи Курил Японии Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Политика В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.

Авто Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.

Шоу-бизнес Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.

Технологии Компьютерные игры начнут использовать в школах с целью обучения В ведомстве указали, что такие средства обучения в школах и колледжах позволят сформировать нужные навыки для использования современных информационных технологий не только у учеников, но и у педагогов, сообщает Национальная служба новостей.

Политика Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию Все шесть российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы в Грузию, зафиксировали массовую сдачу билетов.

Политика Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Политика Первый президент Украины раскритиковал Зеленского и его команду Ранее неоднократно были случаи, когда представители команды Зеленского высказывали позицию, которую СМИ и общественность автоматически воспринимали как мнение главы государства.

Шоу-бизнес Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Политика В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.

Политика Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.