Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»Lenta.ru 07:18
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста. «Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
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