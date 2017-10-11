Политика
Кадыров прокомментировал решение суда о списании долгов за газ в ЧечнеВедомости 02:04
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «беспочвенными» разговоры о списании 9 млрд руб. долгов за газ, «которые якобы простили населению Чечни». Комментарий главы региона опубликован на официальном сайте правительства Чечни.
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Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населенных пунктов России.
— Рамзан Кадыров, российский политикЮга.ру 01:36
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