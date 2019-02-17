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Кадыров назначил вместо себя премьер-министра и уехал в ОАЭREGNUM 01:00
«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля 2019 года», — приводит текст распоряжения, подписанного 11 февраля Кадыровым, «Кавказский узел».
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с чего всё началось
В распоряжении на сайте администрации главы и правительства Чечни говорится, что обязанности были возложены на господина Хичева 11 февраля «на период временной нетрудоспособности» главы республики.Коммерсантъ13:55
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Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что уходит в отставку, сообщает NTV.
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