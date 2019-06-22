Политика
Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километровВести.Ru 09:56
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси. Он напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров, а в России, по неофициальным данным, живет почти миллион грузин.
Читать в источнике
Оценить705
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.Lenta.ru07:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
Политика
В Москве пройдет очередной митинг против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова
Грядущая столичная акция в поддержку Голунова является уже третьей по счету.
Обновлено в 17:00
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Общество
Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал
Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии
Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака
Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Футбол
«Джеррард стал первым игроком, с которым я работал в «Ливерпуле». Новый тренер «Зенита» — о взлете карьеры в штабе Бенитеса
Новый тренер «Зенита» по физподготовке Феликс Ледесма вспомнил о взлете своей карьеры в «Ливерпуле» под присмотром Рафаэля Бенитеса, отметив, что первым игроком, обратившимся к нему за помощью, был Стивен Джеррард.
Обновлено в 16:55
Политика
Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам
Обновлено в 01:12
Политика
В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной
Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.
Обновлено в 13:44
Политика
В Иране казнили шпионившего в пользу США
В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.
Обновлено в 11:23
Футбол
Сергей Степашин: Владимир Путин никогда не будет жить по формуле: снял портупею – рассыпался
Был довольно узкий круг, в том числе там был Сергей Вадимович Степашин.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился
Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.
Обновлено в 17:08
Космос
NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.
Обновлено в 17:04
Наука
Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока
Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено 20 июня в 05:03
Авто
Ford представил компактный электрический кроссовер
Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.
Обновлено в 16:31
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Наука
По атомному радио впервые передали музыку
Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 20 июня в 02:49
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00