Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километровВести.Ru 09:56

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси. Он напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров, а в России, по неофициальным данным, живет почти миллион грузин.

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Происшествия В Пензенской области три человека погибли в ДТП Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".

Общество Оранжевый уровень. Невыносимая жара идет на Урал Продержится такая погода в Челябинской области, да и на всем Урале, недолго.

Происшествия Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.

Здоровье Онколог рассказал, кто находится в группе риска опасных видов рака Онколог отметил, что в группы риска по этим видам рака следует отнести людей, страдающих хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, особенно мужчин старше 50 лет.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Политика Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Политика В США подтвердили сокращение срока заключения Бутиной Федеральное бюро тюрем США подтвердило информацию о том, что срок заключения осуждённой в США россиянки Марии Бутиной сократили, и теперь она выйдет на свободу 25 октября.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу США В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, который сотрудничал с ЦРУ, сообщили в судебной организации ВС Ирана.

Футбол Менди лайкнул пост про Васкеса, а затем извинился Француз лайкнул твит с призывом ухода из стана "сливочных" полузащитника Лукаса Васкеса, а затем извинился за слабый испанский язык.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.

Наука Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.

Авто Ford представил компактный электрический кроссовер Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Общество В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти» С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".

Авто УАЗ показал неизвестные версии «Хантера» Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.

Происшествия Британские ВВС подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета авиакомпании Ryanair после сообщений о попытке захвата воздушного судна.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.