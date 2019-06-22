Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»РИА Новости 07:50

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии. Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Политика Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Шоу-бизнес Поведение Меган Маркл и принца Гарри разочаровало поклонников Поклонники британской королевской семьи возмутились поведением Меган Маркл и принца Гарри.

Политика На журналистов «России 24» напали в Тбилиси В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Конфликт Алибасова с его диетологом Мухиной попал на видео Как рассказал сам продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывается квалифицированная медицинская помощь, он «голодает, а родственники удерживают его в квартире» на Мерзляковском переулке.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Автоспорт В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Происшествия В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Политика Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.

Авто Nissan создал электрический фургон для мороженого В рамках программы «День чистого воздуха» в Великобритании японская компания представила концепт в виде фургона для мороженого Nissan e-NV200 Ice Cream Van.

Происшествия Сергея Пенкина не пустили в самолет Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.

Здоровье Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Политика МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".

Культура Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.

Политика Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая показала себя в 16 лет на архивном фото Актриса Юлия Высоцкая опубликовала архивное фото в Instagram. На снимке 16-летняя звезда позирует с гитарой в руках.